Motociclista cae y resulta lesionado

CIUDAD VALLES.- Un hombre que circulaba en motocicleta por el bulevar Carretera al Ingenio sufrió una caída accidental y resultó lesionado.

La mañana de este domingo, Luis Manuel, de 56 años de edad y vecino de la colonia Francisco Villa, viajaba en una motocicleta con dirección del Ingenio Plan de Ayala hacia la zona centro. De manera repentina perdió el control de la unidad y cayó al suelo.

Durante el percance, el casco que portaba se desprendió, por lo que al impactarse contra el suelo se golpeó la cabeza y quedó aturdido.

El accidente fue reportado al Sistema de Emergencias 911 y minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron atención al motociclista, por las lesiones sufridas.

También acudieron oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para tomar conocimiento del hecho.

El motociclista se negó a ser trasladado a un hospital y decidió retirarse por sus propios medios.