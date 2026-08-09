logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Hombre lucha, sin paga, para frenar ébola en Congo

Fotogalería

Hombre lucha, sin paga, para frenar ébola en Congo

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Motociclista choca contra un poste

Por Redacción

Agosto 09, 2026 03:00 a.m.
A
Motociclista choca contra un poste
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Un joven sufre grave accidente al chocar motocicleta que conducía contra un poste en el camino a la Laborcilla, sufriendo severas lesiones que lo mantienen internado en un hospital.

       Los hechos ocurrieron la noche del sábado, cuando un joven motociclista perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra un poste. 

      Personas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, llegando al lugar paramédicos de Protección Civil Municipal, que valoraron su estado de salud. 

      Sin embargo, se percataron que sufrió serias lesiones en el cráneo, por lo que fue trasladado de emergencia a recibir atención médica al Hospital Regional de Rioverde, su estado de salud es crítico, por lo que se mantendrá en observación para valorar sus condiciones y poder darlo de alta.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Continúa cerrada alberca municipal
      Continúa cerrada alberca municipal

      Continúa cerrada alberca municipal

      SLP

      Redacción

      Alumnos del Cbtis harán servicio social en el DIF
      Alumnos del Cbtis harán servicio social en el DIF

      Alumnos del Cbtis harán servicio social en el DIF

      SLP

      Jesús Vázquez

      Reparan bombas de piscina olímpica
      Reparan bombas de piscina olímpica

      Reparan bombas de piscina olímpica

      SLP

      Redacción

      Bloquean rúa a Cerritos; exigen justicia para Liz
      Bloquean rúa a Cerritos; exigen justicia para Liz

      Bloquean rúa a Cerritos; exigen justicia para Liz

      SLP

      Redacción

      Familiares de joven fallecida demandan que se investigue al presunto responsable quien identifican como hijo de una diputada