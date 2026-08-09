Motociclista choca contra un poste

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RIOVERDE.- Un joven sufre grave accidente al chocar motocicleta que conducía contra un poste en el camino a la Laborcilla, sufriendo severas lesiones que lo mantienen internado en un hospital.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado, cuando un joven motociclista perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra un poste.

Personas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, llegando al lugar paramédicos de Protección Civil Municipal, que valoraron su estado de salud.

Sin embargo, se percataron que sufrió serias lesiones en el cráneo, por lo que fue trasladado de emergencia a recibir atención médica al Hospital Regional de Rioverde, su estado de salud es crítico, por lo que se mantendrá en observación para valorar sus condiciones y poder darlo de alta.

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