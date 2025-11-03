logo pulso
SYLVIA TORRES: LA VIDA EN LOS HUESOS

SYLVIA TORRES: LA VIDA EN LOS HUESOS

Motociclista derrapa y se lesiona

Por Carmen Hernández

Noviembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Motociclista derrapa y se lesiona

Ciudad Fernández.- Un motociclista sufre accidente al derrapar la unidad en que se trasladaba en el Ejido del Refugio, sufriendo varias lesiones. 

Los hechos se presentaron en la calle Porfirio Díaz y Galeana, del Ejido del Refugio cuando un hombre de 36 años de edad se dirigía a su domicilio en una motocicleta. 

Sin embargo, de pronto derrapó la unidad en que viajaba y cayó al piso, sufriendo algunas lesiones.  

Automovilistas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia, al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo evaluaron y le aplicaron algunos tranquilizantes. 

Posteriormente fue trasladado a recibir atención médica al Hospital IMSS Bienestar, donde el motociclista quedó en observación por algunas horas, debido a las lesiones que sufrió y requerían reposo.

