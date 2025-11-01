logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LOS NIÑOS DIFUNTOS

Fotogalería

LOS NIÑOS DIFUNTOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Motociclista derrapa y sufre severas lesiones

Por Carmen Hernández

Noviembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Motociclista derrapa y sufre severas lesiones

Ciudad Fernández.- Continúan los accidentes de motociclistas, ahora mujer que manejaba una moto derrapó y resulta con severas lesiones, el accidente ocurrió en la colonia San Pablo.  

Los hechos ocurrieron en la Prolongación Juárez, cuando una mujer de 25 años, conducía una motocicleta y de pronto derrapó resultando con varias lesiones. 

Automovilistas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de corporaciones de emergencia, al lugar llegaron paramédicos de Protección Civil, quienes le brindaron los primeros auxilios. 

Debido a la gravedad de las lesiones, la mujer tuvo que ser canalizada al IMSS Bienestar, donde los galenos le brindaron la atención inmediata.  

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los paramédicos recomendaron a los motociclistas que manejen con precaución y no conducir a exceso de velocidad, que porten el casco adecuado para proteger su integridad.


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Realizarán jornada de vacunación
Realizarán jornada de vacunación

Realizarán jornada de vacunación

SLP

Carmen Hernández

La campaña se llevará a cabo en el Hospital Rural 41 del IMSS

Obtiene René Ortiz el tercer lugar en maratón
Obtiene René Ortiz el tercer lugar en maratón

Obtiene René Ortiz el tercer lugar en maratón

SLP

Carmen Hernández

Inauguran arco monumental en Mercados
Inauguran arco monumental en Mercados

Inauguran arco monumental en Mercados

SLP

Redacción

Realizan ritual de ofrecimiento de ofrendas a las almas que regresan del más allá

Realizan ritual por las ánimas
Realizan ritual por las ánimas

Realizan ritual por las ánimas

SLP

Jesús Vázquez

El evento se llevó a cabo en el panteón Hidalgo