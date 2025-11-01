Motociclista derrapa y sufre severas lesiones

Ciudad Fernández.- Continúan los accidentes de motociclistas, ahora mujer que manejaba una moto derrapó y resulta con severas lesiones, el accidente ocurrió en la colonia San Pablo.

Los hechos ocurrieron en la Prolongación Juárez, cuando una mujer de 25 años, conducía una motocicleta y de pronto derrapó resultando con varias lesiones.

Automovilistas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de corporaciones de emergencia, al lugar llegaron paramédicos de Protección Civil, quienes le brindaron los primeros auxilios.

Debido a la gravedad de las lesiones, la mujer tuvo que ser canalizada al IMSS Bienestar, donde los galenos le brindaron la atención inmediata.

Los paramédicos recomendaron a los motociclistas que manejen con precaución y no conducir a exceso de velocidad, que porten el casco adecuado para proteger su integridad.