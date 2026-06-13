Motociclista, grave al derrapar su unidad

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Joven sufre graves lesiones al derrapar la motocicleta en que se transportaba en la comunidad de la Reforma, recibiendo ayuda de paramédicos por las severas lesiones que sufrió.

Los hechos ocurrieron el jueves por la noche, cuando un joven manejaba una motocicleta, de pronto cuando circulaba cayó de la unidad sufriendo severos golpes debido a la velocidad en que se transportaba.

Vecinos que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia. Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes trasladaron de urgencia al lesionado a un hospital, debido a la gravedad de las lesiones.

El motociclista, fue trasladado al Hospital IMSS Bienestar, donde los galenos hacen lo humanamente posible por salvarle la vida debido a las graves lesiones que sufrió el mototciclista.

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