Motociclista resulta lesionado en percance
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CIUDAD VALLES.- Un adulto mayor chocó su camioneta contra un empleado de la DAPAS que andaba en moto, en la carretera federal Valles-Mante. El percance se suscitó este martes, alrededor de las 7 de la mañana, en el kilómetro 1, a la altura del fraccionamiento Valle Alto.
Un adulto mayor, al volante de una camioneta SUV de la marca Chevrolet, se estacionó a unos metros de la refaccionaria AutoZone, del sector mencionado. Sin embargo, maniobró para retornar hacia la cabecera municipal y realizó la maniobra sin precaución, por lo que le cortó la circulación a Benito Hernández, de 44 años de edad, empleado de la DAPAS, quien conducía una motocicleta Italika FT200. Al motociclista no le dio tiempo de frenar y chocó contra el costado izquierdo de la camioneta, por lo que resultó con varias lesiones.
Los paramédicos de la Cruz Roja le brindaron auxilio y lo llevaron a un centro médico.
Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente, pero se esperaba que hubiera un acuerdo entre los involucrados.
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