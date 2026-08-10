Motociclista sufre varias lesiones al derrapar

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Ciudad Fernández.- Joven sufre lesiones de consideración al derrapar y chocar la motocicleta que conducía contra una cerca de alambre en el Barrio 5 del Refugio.

Los lamentables hechos ocurrieron en la calle Alda del Barrio Quinto del Refugio, cuando un joven viajaba en una motocicleta.

De pronto el hombre derrapó y terminó impactándose contra una cerca de alambres.

Vecinos que se percataron del accidente solicitaron el apoyo, al lugar acudió personal de paramédicos de Protección Civil Municipal.

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En la ambulancia fue trasladado a la Clínica del IMSS, donde los galenos lo atienden de las fuertes lesiones sufridas en el accidente.