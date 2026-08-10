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Motociclista sufre varias lesiones al derrapar

Por Carmen Hernández

Agosto 10, 2026 03:00 a.m.
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Motociclista sufre varias lesiones al derrapar
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      Ciudad Fernández.- Joven sufre lesiones de consideración al derrapar y chocar la motocicleta que conducía contra una cerca de alambre en el Barrio 5 del Refugio.  

      Los lamentables hechos ocurrieron en la calle Alda del Barrio Quinto del Refugio, cuando un joven viajaba en una motocicleta.  

      De pronto el hombre derrapó y terminó impactándose contra una cerca de alambres. 

      Vecinos que se percataron del accidente solicitaron el apoyo, al lugar acudió personal de paramédicos de Protección Civil Municipal.  

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      En la ambulancia fue trasladado a la Clínica del IMSS, donde los galenos lo atienden de las fuertes lesiones sufridas en el accidente.

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