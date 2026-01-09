logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARICARMEN ¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Fotogalería

MARICARMEN ¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Muere Jorge Lárraga Ocejo

Por Redacción

Enero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Muere Jorge Lárraga Ocejo

CIUDAD VALLES.- Jorge Alberto Lárraga Ocejo, quien fuera director de Protección Civil Municipal en varias administraciones municipales falleció esta tarde en el Hospital del IMSS de este municipio, luego de una enfermedad que lo aquejaba.

El funcionario, quien era conocido por el apodo de “El Ranger”, por haber pertenecido a los Guardias Rurales, dependientes del Ejército Mexicano era un especialista en todo tipo de conocimientos en la rama de Protección Civil y su nivel de experiencia le abrió las puertas en diversos Gobiernos municipales, a través de los trienios.

Su deceso, debido a una enfermedad que le aquejaba desde hace tiempo causó una gran consternación en círculos políticos y sociales de esta ciudad. 

Descanse en paz. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Temen infestación incontrolable del gusano barrenador
Temen infestación incontrolable del gusano barrenador

Temen infestación incontrolable del gusano barrenador

SLP

Redacción

Nacimiento de una segunda generación de moscas del gusano

Paisanos retornan a la Unión Americana
Paisanos retornan a la Unión Americana

Paisanos retornan a la Unión Americana

SLP

Jesús Vázquez

Muere albañil por negligencia médica
Muere albañil por negligencia médica

Muere albañil por negligencia médica

SLP

Redacción

Cayó de su motocicleta, pero le diagnosticaron lesiones leves en el IMSS, falleciendo

Se desploman gradas durante un jaripeo
Se desploman gradas durante un jaripeo

Se desploman gradas durante un jaripeo

SLP

Carmen Hernández

El evento charro se realizó en la comunidad de Atotonilco