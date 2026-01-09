Muere Jorge Lárraga Ocejo

CIUDAD VALLES.- Jorge Alberto Lárraga Ocejo, quien fuera director de Protección Civil Municipal en varias administraciones municipales falleció esta tarde en el Hospital del IMSS de este municipio, luego de una enfermedad que lo aquejaba.

El funcionario, quien era conocido por el apodo de “El Ranger”, por haber pertenecido a los Guardias Rurales, dependientes del Ejército Mexicano era un especialista en todo tipo de conocimientos en la rama de Protección Civil y su nivel de experiencia le abrió las puertas en diversos Gobiernos municipales, a través de los trienios.

Su deceso, debido a una enfermedad que le aquejaba desde hace tiempo causó una gran consternación en círculos políticos y sociales de esta ciudad.

Descanse en paz.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí