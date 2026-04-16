Muere mujer, contagiada por el barrenador
Aunque autoridades no han confirmado el caso
CIUDAD VALLES.- La mujer de Tandzumadz que habría presentado miasis y que fue atendida en el Hospital General de Valles, falleció la tarde de este martes 14 de abril.
La mujer de 98 años de edad, quien tenía por nombre el de Guadalupe falleció en el citado nosocomio la tarde de este martes, luego de ser ingresada a la institución por posible miasis, ya que presentaba gusanos en una herida nasal.
De acuerdo con algunas fuentes extraoficiales, Guadalupe habría pasado tres años con la lesión en su nariz, por lo que se presume abandono social que terminó como otro caso de posible miasis, aunque el caso no ha sido confirmado por Senasica.