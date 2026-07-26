Muere sexagenario afuera de un local

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

RIOVERDE.- Muere un hombre de la tercera edad en el exterior de un local, el sexagenario estaba tirado en el piso y al revisarlo, se dieron que ya había fallecido.

Los hechos ocurrieron sobre el Boulevard Universitario, donde se encontraba un sexagenario en el exterior de un local comercial, inconsciente.

Comerciantes que se percataron de la situación, solicitaron el apoyo de corporaciones de emergencia, al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes al brindar los primeros auxilios se percataron que ya no tenía signos vitales.

Por lo que solicitaron el apoyo de Servicios Periciales, por lo que personal de la dependencia levantó el cuerpo del infortunado para trasladarlo al Servicio Médico Legista y realizar la necropsia de ley y conocer a ciencia cierta la causa que le ocasionó la muerte.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Más tarde sus familiares acudieron a reclamar el cuerpo del infortunado para brindarle cristiana sepultura.