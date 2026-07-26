logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Muere sexagenario afuera de un local

Por Carmen Hernández

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
A
Muere sexagenario afuera de un local
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Muere un hombre de la tercera edad en el exterior de un local, el sexagenario estaba tirado en el piso y al revisarlo, se dieron que ya había fallecido. 

      Los hechos ocurrieron sobre el Boulevard Universitario, donde se encontraba un sexagenario en el exterior de un local comercial, inconsciente.  

      Comerciantes que se percataron de la situación, solicitaron el apoyo de corporaciones de emergencia, al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes al brindar los primeros auxilios se percataron que ya no tenía signos vitales.  

      Por lo que solicitaron el apoyo de Servicios Periciales, por lo que personal de la dependencia levantó el cuerpo del infortunado para trasladarlo al Servicio Médico Legista y realizar la necropsia de ley y conocer a ciencia cierta la causa que le ocasionó la muerte.  

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Más tarde sus familiares acudieron a reclamar el cuerpo del infortunado para brindarle cristiana sepultura.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Realizan simulacro de incendio en el IMSS
      Realizan simulacro de incendio en el IMSS

      Realizan simulacro de incendio en el IMSS

      SLP

      Jesús Vázquez

      Madres solteras siguen esperando su beca
      Madres solteras siguen esperando su beca

      Madres solteras siguen esperando su beca

      SLP

      Redacción

      Modificarán ruta de línea 3 de MetroRed
      Modificarán ruta de línea 3 de MetroRed

      Modificarán ruta de línea 3 de MetroRed

      SLP

      Redacción

      Infraestructura de las calles no es la adecuada, dicen en SCT

      Otorga Cabildo reconocimientos al Mérito Ciudadano
      Otorga Cabildo reconocimientos al Mérito Ciudadano

      Otorga Cabildo reconocimientos al Mérito Ciudadano

      SLP

      Redacción