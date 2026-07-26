Paterfamilias reciclarán algunos útiles escolares
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RIOVERDE.- Padres de familia reciclarán útiles escolares ante crisis económica que enfrentan para el retorno a clases de sus vástagos, que no les alcanza su economía para poder adquirir todo nuevo.
Paterfamilias dieron a conocer que enfrentan una mala racha, por lo que se verán obligados a reutilizar libretas, mochilas y colores, además de algunos otros artículos escolares que podrán seguir usando sus hijos.
Mencionaron que terminaron muy gastados por la clausura del ciclo escolar, algunos incluso tuvieron que pedir préstamos para cubrir unos gastos, por lo que también enfrentan este problema de poder liquidarlos.
Es por ello que incluso los uniformes se los heredarán entre sus hijos, ya que dicen están en buenas condiciones.
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Puntualizaron que están en una situación muy difícil, para adquirir útiles escolares nuevos, teniendo esta alternativa de poder reusar algunos que estén en buenas condiciones.
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