Muestra de danzas en honor de virgen de la Asunción
Participaron danzantes de municipios del Altiplano
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Cedral.- Con gran participación y una excelente respuesta por parte de la ciudadanía, se llevó a cabo la primera muestra de danzas como parte de las actividades realizadas en honor a la Virgen de la Asunción, santa patrona de esta localidad.
El evento reunió a diferentes grupos de danzantes provenientes de municipios del Altiplano Potosino, quienes participaron con gran entusiasmo y devoción, mostrando parte de las tradiciones y expresiones culturales que caracterizan a esta región.
Durante la muestra, los participantes presentaron diferentes danzas ante habitantes de Cedral y visitantes que acudieron para disfrutar de esta actividad, que combinó la cultura, tradición y la fe.
La presentación permitió que las familias pudieran apreciar el trabajo que realizan durante todo el año los diferentes grupos de danzantes, quienes mantienen vivas estas tradiciones y las transmiten a las nuevas generaciones.
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Los organizadores destacaron la respuesta positiva de la ciudadanía y la participación de los grupos invitados, señalando que esta primera edición representa un importante paso para continuar impulsando las tradiciones religiosas y culturales del municipio.
Con actividades como esta, se busca preservar las costumbres y expresiones culturales de la región, además de ofrecer espacios para que las nuevas generaciones conozcan y valoren las tradiciones que forman parte de la identidad del Altiplano Potosino.
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