Mujer cae de motoneta y se lesiona

Por Redacción

Octubre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Mujer cae de motoneta y se lesiona

CIUDAD VALLES.- Una mujer que conducía una motoneta por la avenida Ejército Mexicano sufrió una caída accidental y resultó lesionada.

El percance ocurrió la tarde de este sábado sobre la calle Río Tampaón, en el tramo de la avenida Ejército Mexicano, entre Manuel José Othón y Linares.

La lesionada fue identificada como San Juana N., de 43 años de edad, quien se desplazaba en una motoneta marca Italika color guinda con dirección del fraccionamiento Residencial del Lago hacia la intersección de los bulevares. Por causas desconocidas, la mujer perdió el control de la unidad y derrapó, cayendo sobre la cinta asfáltica y sufriendo golpes en distintas partes del cuerpo, lo que le impidió levantarse por sí misma.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y la trasladaron a la clínica del IMSS para que recibiera atención médica especializada. Del accidente tomaron conocimiento varios oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

