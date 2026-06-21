Mujer cae y se convulsiona
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Ciudad Fernández.- Mujer cae de su propia altura y sufre una convulsión por lo que tuvo que recibir atención médica por parte de paramédicos de Protección Civil en el Ejido del Refugio.
Los hechos se registraron la tarde del viernes, cuando una mujer caminaba sobre la calle Porfirio Díaz, sin embargo, de manera repentina cayó y sufrió una crisis convulsiva, además de algunas lesiones al caer al suelo.
Vecinos que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal.
Por lo que de manera urgente la trasladaron al Hospital IMSS del Bienestar, donde los galenos la atendieron de inmediato y la estabilizaron, porque aún presentaba algunos problemas para mantenerse firme.
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