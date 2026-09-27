Nancy Jeanine no descarta una candidatura para el 27

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CIUDAD VALLES.- La diputada local por Valles, Nancy Jeanine García Martínez dijo que "no descarta" la posibilidad de una candidatura para el 2027.

La representante de Valles en el Congreso del Estado escamoteó la pregunta directa sobre si se propondría para la alcaldía de Valles, sin embargo, no dijo que no a una posibilidad de una postulación a algún cargo público.

Invocó su carrera en Morena y agregó que, así como otros de los que han sido mencionados recientemente para alguna nominación, como Elí Cervantes, ella es fundadora de Morena en San Luis Potosí y ha estado trabajando para el partido desde entonces.