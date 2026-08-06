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Nava pone en duda la credibilidad de partidos

Dice que no solucionan nada, pero ya creó otro partido político

Por Redacción

Agosto 06, 2026 03:00 a.m.
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Nava pone en duda la credibilidad de partidos
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      CIUDAD VALLES.- Xavier Nava Palacios, quien fuera alcalde de San Luis Potosí de 2018 al 2020 estuvo en Valles como representante del nuevo partido Somos México, acompañado de otros exmilitantes morenistas y de otras instituciones.

      Esta mañana, Nava Palacios, quien presumió no deber nada de su tiempo como alcalde de la capital y sólo haber sido un perseguido político de Ricardo Gallardo, estuvo en un hotel de la localidad, junto a actores políticos locales como Ricardo del Sol Estrada y asertó que como los partidos no resuelven nada, él y otros formaron Somos México y, antes de que las preguntas incómodas le saetearan, aclaró que él no va por ninguna candidatura.

      Dijo que es una payasada intentar poner a la esposa o los parientes en un puesto público y refirió que San Luis Potosí ya parece una monarquía.

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