Nava pone en duda la credibilidad de partidos

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CIUDAD VALLES.- Xavier Nava Palacios, quien fuera alcalde de San Luis Potosí de 2018 al 2020 estuvo en Valles como representante del nuevo partido Somos México, acompañado de otros exmilitantes morenistas y de otras instituciones.

Esta mañana, Nava Palacios, quien presumió no deber nada de su tiempo como alcalde de la capital y sólo haber sido un perseguido político de Ricardo Gallardo, estuvo en un hotel de la localidad, junto a actores políticos locales como Ricardo del Sol Estrada y asertó que como los partidos no resuelven nada, él y otros formaron Somos México y, antes de que las preguntas incómodas le saetearan, aclaró que él no va por ninguna candidatura.

Dijo que es una payasada intentar poner a la esposa o los parientes en un puesto público y refirió que San Luis Potosí ya parece una monarquía.