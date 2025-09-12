Niega Gallardo tenga deuda con la UASLP

CIUDAD VALLES.- Mientras el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona negaba que hubiera ningún adeudo con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en San Luis Potosí, el Gobierno del Estado reconocía que sí hay adeudo y es de 183 millones de pesos.

La mañana de este martes, saliendo del acto inauguratorio de Tu Casa, Tu Apoyo, el mandatario dijo que no debe nada de dinero a la Universidad y que es un “caso cerrado”, agregando que la Máxima Casa de Estudios tiene observaciones por 600 millones de pesos, correspondientes al 2024 y de 650 millones de pesos, del 2023. El pasado lunes, el rector, Alejandro Javier Zermeño Guerra había dicho que el adeudo del Gobierno con la Universidad, en el total del Gobierno de Gallardo era de casi 700 millones de pesos, de los cuales, 183 corresponden a este 2025.

Luego de esas declaraciones, la Universidad envió un comunicado en el que describe que este mismo jueves, hubo una reunión en la capital del estado en la que se vieron las caras el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, así como la secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal, ante el secretario general de la UASLP, Federico Garza Herrera y otros jerarcas universitarios, en donde el boletín de la casa de estudios advierte que Torres Sánchez y García Vidal aceptaron que el Gobierno tiene el adeudo de 183 millones de pesos y, precisamente este incumplimiento mantiene en una crisis a la UASLP.