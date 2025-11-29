Niega Terán deuda con constructoras

CIUDAD VALLES.- Luego de que la actual administración municipal reconociera una deuda de 15 millones de pesos con constructoras por obras no pagadas, el exalcalde Jorge Terán Juárez rechazó que dicho compromiso haya sido adquirido durante su trienio (2015–2018).

Terán aclaró que al iniciar su administración ya existía un desfalco por 22 millones de pesos, detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la cuenta pública 2015. Dicho desfalco —asegura— fue producto de movimientos bancarios realizados entre enero y septiembre de ese año, antes de que él tomara posesión en octubre.

El exalcalde también mencionó que fue incluido en un procedimiento resarcitorio abierto por la ASF, pero que finalmente quedó absuelto, al determinarse que el daño fue causado por funcionarios de la administración 2012–2015.

A pesar de estos datos, Terán evitó señalar responsables directos: “No me corresponde decir de quién es la culpa, ya no estoy ahí”, sostuvo.

Actualmente, la deuda total reconocida por el Ayuntamiento con distintos acreedores asciende a más de 150 millones de pesos.