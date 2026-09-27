Niegan autoridades presuntos levantones

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Rioverde.- Luego de que a través de las redes sociales se dan a conocer supuestos levantones, personal de la Guardia Civil Municipal informó que eso es falso, pide a la población no caer en situaciones de alarma y mantener la calma.

La corporación policíaca dio a conocer que se están atendiendo y verificando los reportes ciudadanos, de hechos que les llegan a suceder, que pongan en riesgo su integridad.

Agregaron que es importante no dejarse engañar ni compartir notas falsas que están generando miedo y desinformación, incluso hasta caer en situaciones de inseguridad y que teman ser víctimas de supuestos casos.

Explicaron que mantienen constante comunicación con los Comités vecinales y monitorea a través del C3 para atender cualquier caso de hechos de violencia que se lleguen a generar en cualquier sector del municipio.

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Reiteran que es importante que solo consulten información de fuentes oficiales, no dejarse llevarse por cuestiones alarmistas, que muchas de las veces son falsas.