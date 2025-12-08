Niegan locatarios apoyo en casos de extorsión

CIUDAD VALLES.- Hace poco más de un mes, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona refirió que la Fiscalía General del Estado enviaría 50 policías de investigación para indagar sobre extorsiones que sufren comerciantes del mercado, pero locatarios dicen no han visto actividad policial en ese lugar.

La queja de los comerciantes se expuso en la mesa de seguridad que encabezó el Gobernador, el pasado 6 de noviembre en las instalaciones del C-4, sobre el Libramiento Poniente y, en respuesta, el mandatario dijo a los reporteros que la Fiscalía destinaría 50 agentes, un día después de esa declaración, para investigar y corregir el delito que asediaba a los vendedores.

No obstante, luego de un mes, en el área de los mercados no ha habido presencia de autoridades, de acuerdo con locatarios del Gonzalo N. Santos y de áreas comerciales aledañas.