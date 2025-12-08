logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

HENRIETTE “POP IT Y HUNTRIX” EN SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

HENRIETTE “POP IT Y HUNTRIX” EN SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Niegan locatarios apoyo en casos de extorsión

Por Redacción

Diciembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Niegan locatarios apoyo en casos de extorsión

CIUDAD VALLES.- Hace poco más de un mes, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona refirió que la Fiscalía General del Estado enviaría 50 policías de investigación para indagar sobre extorsiones que sufren comerciantes del mercado, pero locatarios dicen no han visto actividad policial en ese lugar.

La queja de los comerciantes se expuso en la mesa de seguridad que encabezó el Gobernador, el pasado 6 de noviembre en las instalaciones del C-4, sobre el Libramiento Poniente y, en respuesta, el mandatario dijo a los reporteros que la Fiscalía destinaría 50 agentes, un día después de esa declaración, para investigar y corregir el delito que asediaba a los vendedores.

No obstante, luego de un mes, en el área de los mercados no ha habido presencia de autoridades, de acuerdo con locatarios del Gonzalo N. Santos y de áreas comerciales aledañas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choca taxi contra motociclista
Choca taxi contra motociclista

Choca taxi contra motociclista

SLP

Redacción

Toma protesta capítulo estudiantil SALSS
Toma protesta capítulo estudiantil SALSS

Toma protesta capítulo estudiantil SALSS

SLP

Jesús Vázquez

Denuncia mujer acoso de taxista
Denuncia mujer acoso de taxista

Denuncia mujer acoso de taxista

SLP

Redacción

Banqueta destrozada, peligro para peatones
Banqueta destrozada, peligro para peatones

Banqueta destrozada, peligro para peatones

SLP

Jesús Vázquez