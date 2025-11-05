logo pulso
No habrá contrataciones en Municipio por cierre fiscal

Por Redacción

Noviembre 05, 2025 03:00 a.m.
No habrá contrataciones en Municipio por cierre fiscal

CIUDAD VALLES.- No habrá más contrataciones en el Ayuntamiento para lo que resta del año, de acuerdo con la directora de Recursos Humanos, Smirna de la Garza Baldelamar.

La funcionaria recibió un oficio de Tesorería en el que se recalca que no debe haber un alta más en la nómina por el cierre del año fiscal y por el mismo ejercicio público, por ese motivo no habrá más contrataciones en ninguno de las 88 dependencias de Gobierno municipal.

El número de trabajadores en el Ayuntamiento es de 1,400 personas, de las cuales, la mayoría son personal de confianza y 600 son sindicalizados.

