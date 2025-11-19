Rescatan un tlacuache en escuela primaria

RIOVERDE.- En la Escuela Primaria Sentimientos de la Nación fue capturado un tlacuache, el cual fue enviado a su hábitat.

Elementos del Cuerpo de Bomberos a bordo de la Unidad M6 acudieron a la Escuela Primaria Sentimientos de la Nación, en la colonia María del Rosario, ya que se encontraba un tlacuache, que causó temor a la comunidad estudiantil.

Los elementos procedieron a resguardar al animal y posteriormente lo soltaron en un lugar alejado, con la finalidad de preservar la fauna. Cabe destacar que es el segundo tlacuache rescatado en lo que va de la semana, el primero fue de un vehículo en la Infonavit Ojo de Agua.