logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DIEGO INICIA SU FE

Fotogalería

DIEGO INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Rescatan un tlacuache en escuela primaria

Por Carmen Hernández

Noviembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Rescatan un tlacuache en escuela primaria

RIOVERDE.- En la Escuela Primaria Sentimientos de la Nación fue  capturado un tlacuache, el cual fue enviado a su hábitat. 

Elementos del Cuerpo de Bomberos a bordo de la Unidad M6 acudieron a la Escuela Primaria Sentimientos de la Nación, en la colonia María del Rosario, ya que se encontraba un tlacuache, que causó temor a la comunidad estudiantil. 

Los elementos procedieron a resguardar al animal y posteriormente lo soltaron en un lugar alejado, con la finalidad de preservar la  fauna. Cabe destacar que es el segundo tlacuache rescatado en lo que va de la semana, el primero fue de un vehículo en la Infonavit Ojo de Agua. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

“No hay menos homicidios, hay más desaparecidos”
“No hay menos homicidios, hay más desaparecidos”

“No hay menos homicidios, hay más desaparecidos”

SLP

Miguel Barragán

Promueven el deporte contra las adicciones
Promueven el deporte contra las adicciones

Promueven el deporte contra las adicciones

SLP

Carmen Hernández

Feremaíz convertida en una “cantinota”
Feremaíz convertida en una “cantinota”

Feremaíz convertida en una “cantinota”

SLP

Carmen Hernández

Algunos asistentes al salir del evento ferial se accidentaron tras andar ebrios

Rescatan un tlacuache en escuela primaria
Rescatan un tlacuache en escuela primaria

Rescatan un tlacuache en escuela primaria

SLP

Carmen Hernández