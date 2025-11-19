logo pulso
Feremaíz convertida en una “cantinota”

Algunos asistentes al salir del evento ferial se accidentaron tras andar ebrios

Por Carmen Hernández

Noviembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Feremaíz convertida en una “cantinota”

VILLA JUÁREZ.- La Feria Regional del Maíz (FEREMAÍZ) convertida en cantinota; se reportaron varios lesionados al suscitarse accidentes tras salir del evento ferial. 

Cabe destacar que, se llevó a cabo la Feria Regional Maíz, donde el  Municipio erogó 3.5 millones de pesos en la contratación del grupo musical Los Tucanes. 

Sin embargo, la presidenta municipal aprovechó y festejó su cumpleaños, por lo que fue excesiva la venta y el consumo de alcohol, varios asistentes no llevaron al conductor designado por lo que se suscitaron varios accidentes. 

Lamentablemente se registraron varios accidentes automovilísticos, con consecuencias fatales, algunos resultaron con lesiones que sanarán en 15 días, también presuntamente una persona perdió la vida. Asistentes lamentaron la excesiva venta de bebidas alcohólicas, cuando se supone que era una fiesta.

