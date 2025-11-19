Feremaíz convertida en una “cantinota”

VILLA JUÁREZ.- La Feria Regional del Maíz (FEREMAÍZ) convertida en cantinota; se reportaron varios lesionados al suscitarse accidentes tras salir del evento ferial.

Cabe destacar que, se llevó a cabo la Feria Regional Maíz, donde el Municipio erogó 3.5 millones de pesos en la contratación del grupo musical Los Tucanes.

Sin embargo, la presidenta municipal aprovechó y festejó su cumpleaños, por lo que fue excesiva la venta y el consumo de alcohol, varios asistentes no llevaron al conductor designado por lo que se suscitaron varios accidentes.

Lamentablemente se registraron varios accidentes automovilísticos, con consecuencias fatales, algunos resultaron con lesiones que sanarán en 15 días, también presuntamente una persona perdió la vida. Asistentes lamentaron la excesiva venta de bebidas alcohólicas, cuando se supone que era una fiesta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí