logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DIEGO INICIA SU FE

Fotogalería

DIEGO INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Promueven el deporte contra las adicciones

Por Carmen Hernández

Noviembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Promueven el deporte contra las adicciones

SANTA CATARINA.- El problema de la drogadicción en los jóvenes se está combatiendo a través de actividades culturales y deportivas, incluso se están construyendo campos como en la comunidad de San Diego. 

El problema de la drogadicción se ha estado registrando en los alumnos de Telesecundaria, por lo que se está combatiendo con 

actividades culturales y actividades deportivas. 

El presidente municipal Juan Carlos Ramos dio a conocer que desafortunadamente se tiene un problema grave de adicciones en algunas comunidades, sobre todo en los adolescentes. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hay estudiantes de secundaria ya fumando en las instituciones educativas, por lo que se están llevando a cabo programas preventivos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

“No hay menos homicidios, hay más desaparecidos”
“No hay menos homicidios, hay más desaparecidos”

“No hay menos homicidios, hay más desaparecidos”

SLP

Miguel Barragán

Promueven el deporte contra las adicciones
Promueven el deporte contra las adicciones

Promueven el deporte contra las adicciones

SLP

Carmen Hernández

Feremaíz convertida en una “cantinota”
Feremaíz convertida en una “cantinota”

Feremaíz convertida en una “cantinota”

SLP

Carmen Hernández

Algunos asistentes al salir del evento ferial se accidentaron tras andar ebrios

Rescatan un tlacuache en escuela primaria
Rescatan un tlacuache en escuela primaria

Rescatan un tlacuache en escuela primaria

SLP

Carmen Hernández