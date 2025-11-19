Promueven el deporte contra las adicciones

SANTA CATARINA.- El problema de la drogadicción en los jóvenes se está combatiendo a través de actividades culturales y deportivas, incluso se están construyendo campos como en la comunidad de San Diego.

El problema de la drogadicción se ha estado registrando en los alumnos de Telesecundaria, por lo que se está combatiendo con

actividades culturales y actividades deportivas.

El presidente municipal Juan Carlos Ramos dio a conocer que desafortunadamente se tiene un problema grave de adicciones en algunas comunidades, sobre todo en los adolescentes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hay estudiantes de secundaria ya fumando en las instituciones educativas, por lo que se están llevando a cabo programas preventivos.