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Obra de canal tapa salida de agua en Colonia América

Se quejan vecinos por problemas que generó el Ayuntamiento

Por Redacción

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
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Obra de canal tapa salida de agua en Colonia América
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      CIUDAD VALLES.- Deja Ayuntamiento obra de canal en la colonia América sin salida del agua de lluvia hacia la carretera al Ingenio, se quejan vecinos de los problemas que se están generando por el encharcamiento del agua.

      De la calle Pantepec, al bulevar al Ingenio hay unos 200 metros de distancia y aunque no parece que haya terminado la obra la Coordinación de Desarrollo Social (Codesol), la misma edificación ha taponado la salida que antes existía de manera defectuosa, pero existía, se quejó una de las vecinas. 

      La falta de salida del agua en estos días de lluvias causó que se acumulara el agua en la calle Tampaón y que se colapsara el suelo causando un socavón que, por lo pronto no se ve por estar anegado.

      Lo paradójico es que la obra es para desfogar el exceso de agua que se estanca en esa colonia y, ahora, con la obra a medias, se inundaron las calles peor que antes.

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