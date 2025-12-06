Ofrece Cruz Roja curso de primeros auxilios

Matehuala.- Ante la serie de accidentes que se han presentado en algunos gimnasios de la ciudad, elementos de la Cruz Roja acudieron a un gimnasio donde impartieron un curso de primeros auxilios a los instructores, para que sepan cómo actuar en el caso de una emergencia, atender a la persona en lo que llegan las corporaciones de auxilio.

El foro taller de primeros auxilios ofrecido a los instructores es con el objetivo de brindarles herramientas necesarias para actuar de manera rápida y segura ante cualquier emergencia que se pueda presentar en las instalaciones, pues el conocer técnicas de primeros auxilios ayuda a que salven vidas.

Instructores estuvieron atentos a la capacitación que se les ofreció, pues fueron varias técnicas que los paramédicos les enseñaron, además de como colocar vendas, hacer técnicas de RCP, técnicas de un torniquete en una pierna o un brazo, entre muchas otras.

En la ciudad se han reportado accidentes en algunos gimnasios, donde algunas personas se la pasan jugando y se les terminan cayendo pesas encima, o se esfuerzan de más en los ejercicios, por lo que es importante que también quienes acuden lo hagan con cuidado, y obedezcan los reglamentos para evitar lleguen a sufrir accidentes de serias consecuencias.

