logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

Fotogalería

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Ofrece ERCED capacitación en RCP

Por Redacción

Octubre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Ofrece ERCED capacitación en RCP

CIUDAD VALLES.- El Equipo de Respuesta Comunitario en Emergencias y Desastres (ERCED) dio un curso de reanimación cardiopulmonar a funcionarios y ciudadanos en el salón de Cabildo.

Víctor Hugo Torres Otero dio a conocer que cada año, en el mundo, mueren 335 mil personas por paros cardiacos y respiratorios, debido a que no hay una respuesta inmediata, ya que los primeros 10 minutos son cruciales para salvar la vida de quien sufre de este colapso.

Comentó que la razón de ello obligó a los de este grupo de emergencias que atiende todo tipo de emergencias masivas y de salud a ofrecer este curso a sus nuevos miembros, funcionarios y ciudadanos en general.

Estuvo de acuerdo en que la inclusión de este conocimiento en las escuelas podría ser una posibilidad de que una gran mayoría pudiera reaccionar a una situación crítica de esta naturaleza.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mujer casi fallece al accidentarse
Mujer casi fallece al accidentarse

Mujer casi fallece al accidentarse

SLP

Carmen Hernández

Realizan bacheo de calles de la ciudad
Realizan bacheo de calles de la ciudad

Realizan bacheo de calles de la ciudad

SLP

Carmen Hernández

Los trabajos eran urgentes, por los daños que presentaban

Derrapa motociclista y resulta lesionado
Derrapa motociclista y resulta lesionado

Derrapa motociclista y resulta lesionado

SLP

Redacción

Casas anegadas, proyectos hechos en zonas rústicas
Casas anegadas, proyectos hechos en zonas rústicas

Casas anegadas, proyectos hechos en zonas rústicas

SLP

Redacción

Fueron viviendas construidas por desarrolladores