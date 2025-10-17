Ofrece ERCED capacitación en RCP

CIUDAD VALLES.- El Equipo de Respuesta Comunitario en Emergencias y Desastres (ERCED) dio un curso de reanimación cardiopulmonar a funcionarios y ciudadanos en el salón de Cabildo.

Víctor Hugo Torres Otero dio a conocer que cada año, en el mundo, mueren 335 mil personas por paros cardiacos y respiratorios, debido a que no hay una respuesta inmediata, ya que los primeros 10 minutos son cruciales para salvar la vida de quien sufre de este colapso.

Comentó que la razón de ello obligó a los de este grupo de emergencias que atiende todo tipo de emergencias masivas y de salud a ofrecer este curso a sus nuevos miembros, funcionarios y ciudadanos en general.

Estuvo de acuerdo en que la inclusión de este conocimiento en las escuelas podría ser una posibilidad de que una gran mayoría pudiera reaccionar a una situación crítica de esta naturaleza.

