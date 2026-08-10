Ofrecen conversatorio sobre maltrato animal

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Matehuala.- Con el objetivo de fomentar desde la infancia una cultura de respeto, cuidado y protección de los animales, se llevó a cabo un conversatorio sobre la prevención del maltrato animal como parte de las actividades del curso de verano "Mis Vacaciones en la Biblioteca 2026".

La actividad estuvo dirigida a niñas y niños que participan en este programa vacacional, quienes tuvieron la oportunidad de conocer más sobre la importancia de brindar un trato digno y responsable a los animales, así como las consecuencias que puede generar el maltrato y el abandono.

El conversatorio fue coordinado por Adela Rojas Mendoza, regidora de la Comisión de Salud, en conjunto con la Dirección de Protección Civil, a cargo de Luis Ángel Martínez Nava, a través del área de Veterinaria, como parte de estas actividades, personal especializado visitó distintas bibliotecas del municipio para acercar a los menores información de manera sencilla y dinámica, buscando generar conciencia sobre la responsabilidad que implica tener una mascota.

Durante las pláticas se destacó la importancia de proporcionar a los animales alimento, agua, atención veterinaria y un espacio adecuado, además de evitar cualquier tipo de conducta que pueda poner en riesgo su bienestar.

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Las actividades también buscan que las niñas y los niños compartan lo aprendido con sus familias, contribuyendo a que en los hogares exista una mayor conciencia sobre el cuidado responsable de las mascotas y el respeto hacia los animales.