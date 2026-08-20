Ofrecen cortes gratuitos a los ancianitos de Asilo

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MATEHUALA.- La Escuela de Barbería Profesional CEP acudió de manera altruista al Asilo de Ancianos para brindar cortes de cabello gratuitos a las abuelitas y abuelitos del lugar, y de esta manera apoyar a quienes habitan en este lugar

Estudiantes y maestros de la Escuela de Barbería Profesional CEP acudieron al Asilo de Ancianos "José Navarro", con la finalidad de apoyar a los adultos mayores que están en este lugar, fueron a brindarles cortes de cabello gratuito y convivir con ellos, pues mientras les cortaban el pelo les hacían plática muy amena.

La jornada se convirtió en un espacio de alegría y convivencia, donde los estudiantes pudieron compartir parte de su tiempo con los adultos mayores, quienes recibieron con entusiasmo esta muestra de solidaridad.

Al finalizar de la actividad, los habitantes del asilo se mostraron muy agradecidos con los maestros y alumnos de la Escuela de Barbería Profesional CEP por acudir hasta el lugar y brindarles este servicio, pero, sobre todo, por regalarles un momento de compañía y atención.

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Este tipo de acciones reflejan la importancia de fomentar entre las nuevas generaciones valores como la solidaridad, empatía y respeto hacia los adultos mayores, demostrando que pequeños gestos pueden convertirse en grandes muestras de cariño.