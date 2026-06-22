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Ofrecen misa por padres fallecidos en el panteón

Familias llevan ofrendas florales

Por Carmen Hernández

Junio 22, 2026 03:00 a.m.
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Ofrecen misa por padres fallecidos en el panteón
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      RIOVERDE.- Familias visitan el cementerio municipal para llevar ramo de rosas a sus padres ya fallecidos y que se encuentran sepultados en este camposanto. 

       A las 8 de la mañana se llevó a cabo una misa en honor a los padres que ya fallecieron.   

      El mensaje estuvo a cargo de la Hermana María del Cielo Casado, de la Congregación de Hijas del Buen Pastor y María Inmaculada, que ofreció una liturgia que puso hasta a llorar a los presentes, que recordaron a su padre ya fallecido.  

      Familias con ramos de rosas, girasoles y diversas flores llevaron a la tumba de su padre.  

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      Muchas familias aprovecharon su día de descanso para acudir al cementerio y recordar a un ser tan querido como fue su padre.

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