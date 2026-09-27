Ofrecen plática para prevenir las extorsiones

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Matehuala.- La Cámara Nacional de Comercio se sumó a la Estrategia Nacional contra la Extorsión, recibió en sus instalaciones a Perla del Rocío Flores Aguilera, subinspectora de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, quien ofreció una plática sobre cómo prevenir la extorsión y los canales para denunciarla.

Perla del Rocío Flores acompañada del presidente de Canaco Matehuala, Rafael Fernández Santos, impartió la plática sobre la prevención de la extorsión, un delito que se alimenta del miedo y la desinformación y que de saber actuar, el 90 por ciento de los casos consumados se pudieron evitar. Uno de los puntos importantes fue que los extorsionadores utilizan la Inteligencia Artificial para realizar llamadas de manera exponencial y muchas de las veces con contestar el teléfono, aún sin brindar ningún dato, acceden a los datos personales y bancarios registrados en el celular y de ahí desfalcan a las familias.

De acuerdo a la Estrategia Nacional, al recibir una llamada de extorsión el ciudadano mexicano no será la única víctima, sino también el estado mexicano se asumirá como víctima y perseguirá el delito de oficio.

Por ello abrieron tres canales de comunicación para denunciar: Línea telefónica de denuncia anónima nacional 089, Correo electrónico cadde.denuncia@sspc.gob.mx y el Reporte cibernético y de extorsión a través de la página https://reportecibernetico.sspc.gob.mx/

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