Ofrecerán corte de pelo gratis a papás

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RIOVERDE.- Este sábado y domingo se llevarán a cabo cortes de cabello gratis por el Día del Padre en la plaza principal, por lo que se invita a los adultos para que acudan y puedan ponerse más bellos.

El municipio no pasará desapercibido el Día del Padre, es por ello que en coordinación con una barbería se estarán realizando cortes de pelo a todos los padres de familia que acudan y aprovechen esta oportunidad.

Se tiene programado para el sábado 20 y domingo 21 de junio de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en la plaza principal del municipio.

Es por ello que se les invita a todos los ciudadanos para que se acerquen y aprovechen los servicios que se ofrecerán de manera gratuita.

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Deberán acudir con tiempo, porque se espera una gran afluencia de padres de familia.