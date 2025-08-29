Camión urbano provoca accidente

Un camión urbano provocó un accidente vial cuando circulaba por la carretera a México, en donde impactó contra un taxi que a su vez proyectó contra una unidad repartidora de agua embotellada, los daños son considerables pero no hubo lesionados.

El hecho tuvo lugar alrededor de las nueve de la mañana de este jueves, en que el camión urbano con número económico 017 de la ruta La Pila, circulaba por la lateral de la carretera a México.

Fue al aproximarse a la avenida Rutilo Torres, en donde chocó contra la parte trasera de un taxi Nissan Versa con número económico 4803, al cual a su vez proyectó contra un camión repartidor de agua que se encontraba adelante.

A causa del percance los vehículos presentaron algunos daños materiales pero se esperaba que los conductores involucrados llegaran a un acuerdo ya que no hubo personas lesionadas, incuso de ser así no se requería la intervención de Tránsito Municipal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí