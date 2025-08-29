logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENORMES!

Fotogalería

¡ENORMES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Camión urbano provoca accidente

Por Redacción

Agosto 29, 2025 03:00 a.m.
A
Camión urbano provoca accidente

Un camión urbano provocó un accidente vial cuando circulaba por la carretera a México, en donde impactó contra un taxi que a su vez proyectó contra una unidad repartidora de agua embotellada, los daños son considerables pero no hubo lesionados.

El hecho tuvo lugar alrededor de las nueve de la mañana de este jueves, en que el camión urbano con número económico 017 de la ruta La Pila, circulaba por la lateral de la carretera a México.

Fue al aproximarse a la avenida Rutilo Torres, en donde chocó contra la parte trasera de un taxi Nissan Versa con número económico 4803, al cual a su vez proyectó contra un camión repartidor de agua que se encontraba adelante.

A causa del percance los vehículos presentaron algunos daños materiales pero se esperaba que los conductores involucrados llegaran a un acuerdo ya que no hubo personas lesionadas, incuso de ser así no se requería la intervención de Tránsito Municipal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a 2 personas con armas de fuego
Detienen a 2 personas con armas de fuego

Detienen a 2 personas con armas de fuego

SLP

Redacción

Aprehende la Fiscalía a pareja de ladrones
Aprehende la Fiscalía a pareja de ladrones

Aprehende la Fiscalía a pareja de ladrones

SLP

Redacción

Operativos en la entidad arrojan 45 detenciones
Operativos en la entidad arrojan 45 detenciones

Operativos en la entidad arrojan 45 detenciones

SLP

Redacción

Un herido, deja carambola en la carretera a México
Un herido, deja carambola en la carretera a México

Un herido, deja carambola en la carretera a México

SLP

Redacción

Dos carros acabaron impactados en la contención metálica