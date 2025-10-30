logo pulso
Estado

Orientan a empresarios por casos de extorsión

Por Redacción

Octubre 30, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Sigue habiendo extorsiones con grandes cantidades de dinero de por medio en Valles, de acuerdo con Jaqueline Muro Varela, del área de Prevención del Delito de la Policía Municipal, antes de dar una plática sobre estos temas a prestadores de servicios. 

Esta tarde, la oficial tuvo como público a trabajadores de hoteles, restaurantes y prestadores de servicios en general para hablarles sobre la manera de proceder ante posibles llamadas de extorsión o intentos de fraude. 

Entre los puntos dados a conocer comentó que los trámites de bancos no se hacen por teléfono y menos por aplicaciones, así como tampoco los tratos de deudas a empresas, así como tampoco al SAT. 

De acuerdo con los datos oficiales de la Policía Municipal, en este mes de octubre ha habido tres casos de extorsión como las citadas en la plática de instrucción.

