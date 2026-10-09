Oscuridad y falta de sanidad en Tantocob

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Usuarios del parque Tantocob emitieron quejas por falta de alumbrado y exceso de zancudos, luego de las recientes lluvias que se han registrado en la zona.

Los que van a correr y a recreación a este sitio de 30 hectáreas observaron desde los días lluviosos que las lámparas no encendían y que los encharcamientos estaban colmados de zancudos.

El encargado del parque, Félix Tamez González dijo que había que esperar a que las lluvias cesaran para poder resolver el problema de las cuchillas botadas por las descargas eléctricas, por lo que es una falla rápida de solucionar, dijo.

Sobre los encharcamientos, dijo que habría desfogue de partes bajas y que la Jurisdicción Sanitaria V apoyaría con la fumigación para que no se reproduzca el mosco.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí