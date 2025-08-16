Otro choque entre moto y camioneta

Matehuala.- Un motociclista resultó lesionado al verse involucrado en un choque contra una camioneta en el cruce de Reforma y Bravo, las autoridades municipales tomaron conocimiento y solicitaron el servicio de paramédicos para la atención del motociclista, por las lesiones que sufrió en el percance.

Los hechos se originaron la noche del jueves en la zona centro de la ciudad, donde nuevamente el exceso de velocidad y la falta de precaución provocaron un desigual choque entre un motociclista y una camioneta, luego del impacto, el chofer de la moto salió volando y cayó al piso, testigos del accidente rápidamente solicitaron apoyo a corporaciones de emergencia.

Al lugar llegaron los elementos de Tránsito y Vialidad, así como paramédicos de las corporaciones de emergencia, quienes atendieron al hombre que manejaba la motocicleta, al valorar al lesionado vieron que tenía golpes y fracturas en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especial.

Los elementos de Tránsito y Vialidad iniciaron las investigaciones para deslindar responsabilidades del accidente, los vehículos fueron enviados a la pensión.

