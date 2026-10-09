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Paterfamilias levantan bloqueo de escuela

Llegan maestros que estaban faltando

Por Redacción

Octubre 09, 2026 03:00 a.m.
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Paterfamilias levantan bloqueo de escuela
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      Matehuala.- Después de que los padres de familia de la escuela primaria José Rosas Moreno se manifestaron el miércoles por la mañana y cerraron las puertas de la escuela colocando cadenas y candados, debido a que faltaban maestros para los grados de primero y segundo año, grupo "B", ya hubo respuesta positiva y les enviaron maestros, por lo que levantaron el bloqueo y la escuela fue reabierta.

      La mañana del jueves, los padres de familia recibieron a dos maestras, una que es de Villa de Arista y otra de Villa de la Paz, serán las titulares de cubrir las plazas de los maestros de primero y segundo año que faltaban, ante la buena respuesta, los padres de familia volvieron a abrir las puertas de la escuela y empezaron a quitar todos los carteles que habían colocado, pues afortunadamente su petición fue resuelta.

      Los padres de familia se han manifestado debido a que en segundo grado, desde el inicio del ciclo escolar, no contaban con un maestro, y a finales de septiembre se jubiló el maestro de primer año, y fue por eso que los padres de familia de ambos grupos se unieron y decidieron llevar a cabo esta manifestación, ya que las autoridades educativas habían dicho que ya tenían maestros para cubrir las horas, pero no los enviaban.

      Cabe hacer mención que este es un problema que se está presentando mucho en escuelas donde se jubila un maestro y no ponen a quien cubra estas plazas rápidamente, esto a pesar de que cada año cientos de jóvenes se gradúan de las normales y andan en busca de una plaza.

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