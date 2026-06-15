Paterfamilias piden apoyo para docentes

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RIOVERDE.- Padres de familia piden la construcción de un cuarto para apoyar a los docentes en la comunidad de los Alamitos, porque no hay transporte para que puedan regresar a otro lugar luego de que terminan sus clases.

Paterfamilias sostuvieron que el transporte solo llega a la comunidad de San José de las Flores y sólo pueden arribar a la comunidad de Alamitos de raid o caminando, lo que resulta peligroso y agobiante para los educadores comunitarios.

Señalaron que los docentes no tienen un lugar para pernoctar en la comunidad, por lo que algunos padres de familia cuentan con espacio para brindar hospedaje a los docentes comunitarios, para apoyar que puedan brindar educación a sus hijos.

Indicaron que tienen la esperanza de que el Gobernador del Estado los apoye con un cuarto.

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Por su parte los docentes señalaron que lo único que buscan es cumplir con su misión de seguir trabajando por la educación de los niños en las comunidades más alejadas del municipio.