FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

Portada de Hoy
Paterfamilias protestan en oficinas de la Sección 26e

Por Jesús Vázquez

Octubre 17, 2025 03:00 a.m.
Paterfamilias protestan en oficinas de la Sección 26e

Matehuala.- Padres de familia de la Escuela Secundaria Flavio C. Sifuentes, así como algunos maestros jubilados y hasta alumnos de dicha secundaria, se manifestaron afuera de las instalaciones de la Sección 26 del SNTE, donde apoyaron a un maestro de dicha institución que fue removido por falsos cargos y exigen que regrese a la institución. 

 Los manifestantes empezaron a llegar desde temprana hora a las instalaciones de la Sección 26 del SNTE, exigiendo que sea reinstalado un maestro de la secundaria Flavio C. Sifuentes, ya que fue dado de baja por calumnias, que la directora no quiere al maestro, ya que aseguran que presuntamente hay nepotismo por parte de ella.

 Los paterfamilias acudieron a manifestarse a la Sección 26 donde sabían que se llevaba a cabo una reunión por el caso del maestro, y exigieron justicia, durante toda la mañana se colocaron en la entrada y no dejaban entrar ni salir a nadie, hasta obtener respuesta favorable, finalmente después de varias horas dejaron salir a los maestros, sin tener la respuesta que querían.

Amenazan con tomar la escuela si no se atiende el caso por parte del sindicato.

Carmen Hernández

Carmen Hernández

Redacción

Redacción

