Paupérrimos recursos para difundir la cultura
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CIUDAD VALLES.- Destina la Secretaría de Cultura (Secult) alrededor de 20 mil pesos al mes para el gasto operativo del Centro Cultural.
De acuerdo con información dada a conocer por personas que laboran en la misma Secult, el presupuesto mensual para el Centro Cultural de la Huasteca Potosina, un complejo que comprende teatro, aulas, oficinas y áreas verdes apenas y alcanzaría para pagar el agua y la luz, pero sin pensar en otras actividades operativas.
Apenas hace un par de días, el nuevo titular de la Secult, Juan Carlos Torres Cedillo dio a conocer que el presupuesto anual de toda esa dependencia era de 146 millones de pesos, parte de la cual se va a pagos para la Feria Nacional Potosina.
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