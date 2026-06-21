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Paupérrimos recursos para difundir la cultura

Por Redacción

Junio 21, 2026 03:00 a.m.
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Paupérrimos recursos para difundir la cultura
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      CIUDAD VALLES.- Destina la Secretaría de Cultura (Secult) alrededor de 20 mil pesos al mes para el gasto operativo del Centro Cultural.

      De acuerdo con información dada a conocer por personas que laboran en la misma Secult, el presupuesto mensual para el Centro Cultural de la Huasteca Potosina, un complejo que comprende teatro, aulas, oficinas y áreas verdes apenas y alcanzaría para pagar el agua y la luz, pero sin pensar en otras actividades operativas.

      Apenas hace un par de días, el nuevo titular de la Secult, Juan Carlos Torres Cedillo dio a conocer que el presupuesto anual de toda esa dependencia era de 146 millones de pesos, parte de la cual se va a pagos para la Feria Nacional Potosina.

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