Pavimentan calle, pero dañan áreas verdes y juegos infantiles

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CIUDAD VALLES.- Pavimentaron la calle Orión en el fraccionamiento El Sol, pero el escombro residual dejó sin área verde y de juegos para los niños a dicha arteria, se quejan vecinos.

Entre las calles Adolfo López Mateos y Mercurio, hubo un arreglo de la calle Orión, sin embargo, los residuos de la extracción de material fueron arrojados sobre un área verde de juegos, en donde los niños solían pasar el rato.

El problema no es solamente que dejaron ese material en ese sitio de interés familiar, sino que ahora los padres de familia tienen que estar al pendiente de los niños que, se han visto limitados a jugar en la calle.

La obra, gestionada por el Gobierno es buena, de acuerdo con los avecindados de El Sol, no obstante, piden que ahora se gestione la limpieza de ese lugar.

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