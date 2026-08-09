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Peatones piden retirar los restos de basureros de las banquetas

Por Redacción

Agosto 09, 2026 03:00 a.m.
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Peatones piden retirar los restos de basureros de las banquetas
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      CIUDAD VALLES.- Peatones piden que se retiren los restos de la tubería que sostenía los botes de basura, porque ha habido caídas y lesiones de personas en varios puntos del centro de la ciudad.

      A pesar de que los cestos móviles de basura fueron retirados, junto con las estructuras que los sostenían hace muchos meses, las bases quedaron como residuo, tan pegadas al piso que para muchas personas que caminan con prisa o sin mirar al piso han tropezado o se han lastimado sus pies, por los pedazos de metal que quedaron, algunos, con filo que los afectan en gran medida.

      La petición la hizo un hombre de la tercera edad quien relató que su esposa cayó al suelo luego de toparse con uno de éstos restos, aunque afortunadamente no tuvo consecuencias graves luego de sucumbir.

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