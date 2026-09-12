Pelean hermanos herencia a regidora de Valles

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CIUDAD VALLES.- Hermanos pelean hotel a regidora de Valles y dicen haber ganado el proceso legal que realizaron.

Esta mañana, Esther Martínez Álvarez, regidora del PRI (alejada actualmente del partido) ya no pudo entrar al restaurante y hotel, negocios que ella usufructúa desde hace más de dos décadas porque los hijos de su antigua pareja, Félix Ramos (finado), le advirtieron que ellos van ganando un juicio sucesorio sobre estas propiedades, numerado con el 483/2022.

El que habló sobre este asunto fue Alejandro Ramos, quien refería sobre su presunta victoria legal y se quejaba de que Esther Martínez ha usado su posición de regidora del Ayuntamiento y se ha valido de abogados del Gobierno municipal para intentar quedarse con ese par de negocios. Cuando se le buscó a la regidora Martínez Álvarez no quiso emitir ninguna opinión sobre este asunto.