Pequeños productores se quedaron con caña

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CIUDAD VALLES.- El Ingenio y las organizaciones no planificaron correctamente y muchos pequeños productores no entregaron su caña.

Ernesto Saldierna Rubio, quien es integrante del Consejo de Vigilancia del ejido Los Sabinos, expresó que muchos pequeños productores, de los que usufructúan una o tres hectáreas se quedaron con sus cañas en campo, debido a que hubo una organización descuidada para los que menos cuentan con hectáreas de gramínea.

Dijo que, contrario a ciclos de zafra anteriores, ahora la sequía no les afectó, ya que hubo lluvias suficientes, sin embargo, muchos se quedaron con las cañas porque no se les incluyó en los itinerarios y, para cuándo recojan esas plantas en la próxima zafra, el rendimiento será ínfimo.