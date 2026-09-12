Permisos de pirotecnia competen a municipios

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CIUDAD VALLES.- La directora de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Esmeralda Ochoa Limón dijo que el tema de la pirotecnia es complejo, sin embargo, los permisos salen de los Ayuntamientos, que son quienes autorizan el uso de este tipo de artefactos de pólvora.

La funcionaria estatal advirtió que el protocolo para todo lo que tiene que ver con la venta y con el uso de la pirotecnia forma parte de las responsabilidades de los Gobiernos municipales y que la oficina a su cargo hace el "acompañamiento" para el correcto desarrollo del trámite y para que se cumpla con el exhorto para un uso con precaución de este tipo de artefactos de pólvora, por el riesgo que representan.

Dijo que la pirotecnia en las fiestas patrias forma parte de la cultura nacional y que lo que se debe hacer es seguir los protocolos adecuados para su uso.