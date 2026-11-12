Perro ataca y muerde a joven

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Matehuala.- Reportan que un perro callejero mordió a una estudiante de la Universidad de Matehuala cuando salía de la institución y se dirigía a su domicilio, ante esta situación, ciudadanos continúan solicitando que se construya una perrera en la ciudad para tener un mayor control de los perros que deambulan por las calles.

De acuerdo con los reportes, el martes por la tarde una joven estudiante de la Universidad de Matehuala había terminado sus clases y se dirigía a su casa cuando de pronto en calles del centro de la ciudad fue atacada por un perro.

La mordedura que recibió no fue de gravedad, sin embargo, se pide a la población tener precaución con estos animales, principalmente cuando se trata de perros agresivos que pueden atacar repentinamente a las personas.

Ante estos hechos, ciudadanos han manifestado su preocupación por el aumento de perros en situación de calle y los ataques que se han registrado, señalan que existen diversos casos de personas que han sido mordidas, además de perros que persiguen a los motociclistas y en ocasiones provocan que pierdan el control de sus unidades y se accidenten.

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Hasta el momento no se ha registrado una tragedia relacionada con estas situaciones.

Asimismo, habitantes han señalado que existen sectores de la ciudad donde se concentran numerosos perros callejeros, algunos de los cuales llegan a formar grandes jaurías que pueden representar un riesgo para quienes transitan por esos lugares.

También comentaron que hay vecinos que acostumbran alimentar a estos animales en la vía pública, pero no se hacen responsables de ellos ni les proporcionan un hogar, por lo que permanecen en las calles y continúan reproduciéndose.