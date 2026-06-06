Pide iglesia a medios hablar con la verdad
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RIOVERDE.- La Iglesia de Santa Catarina pide a los medios de comunicación que sean transparentes con la verdad, ya que se ve empañada por la violencia.
El párroco Juan Pablo Amaya, ofició una misa a los medios de comunicación de la Zona Media. Señaló que es bueno vivir la libertad, ser transparentes con la verdad, la Iglesia ha orado y encomendado las oraciones para que los reporteros no sufran violencia.
Refiere que en ocasiones la verdad se ve empañada por la violencia y las injusticias, ojalá siempre haya personas valientes para defender la justicia y la verdad, enfatizó.
Añadió que Jesús nos enseñó a vivir la verdad, él fue perseguido e incomodado por decir la verdad. Señaló que en cuanto a las familias que tengan desaparecidos y fallecidos, los acompañamos en su dolor, es una triste realidad donde vivimos, hay personas desaparecidas por decir la verdad, los acompañamos en su dolor, la Iglesia sigue orando por Ustedes y las personas desaparecidas, finalizó.
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