Piden que municipios legalicen anti francking

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- El consejero tének, Marcos Alejo Torres refirió que instarán a las presidencias municipales que no han rechazado de manera oficial el fracking a que lo hagan, para que se haga un frente común contra esta práctica.

A pesar de que la Contraloría del Agua ha estado en varios municipios haciendo asambleas para deplorar la práctica de la fractura hidráulica en la región, como lo dice el Plan Estratégico de Pemex, hay algunas localidades, como Tancanhuitz en donde su Cabildo no se ha pronunciado en contra, a pesar de que los daños que se prevén con esa práctica son irreversibles y contra toda la zona.

Alejo Torres expresó que estará porfiando para que haya una sesión en este municipio del centro de la región, así como ya San Antonio, Tanlajás y Valles ya legalizaron la prohibición de esa práctica a través de la negativa del cambio de uso de suelo.