logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Piden que municipios legalicen anti francking

Consejero tének propone una sesión entre alcaldes

Por Redacción

Agosto 03, 2026 03:00 a.m.
A
Piden que municipios legalicen anti francking
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- El consejero tének, Marcos Alejo Torres refirió que instarán a las presidencias municipales que no han rechazado de manera oficial el fracking a que lo hagan, para que se haga un frente común contra esta práctica.

      A pesar de que la Contraloría del Agua ha estado en varios municipios haciendo asambleas para deplorar la práctica de la fractura hidráulica en la región, como lo dice el Plan Estratégico de Pemex, hay algunas localidades, como Tancanhuitz en donde su Cabildo no se ha pronunciado en contra, a pesar de que los daños que se prevén con esa práctica son irreversibles y contra toda la zona.

      Alejo Torres expresó que estará porfiando para que haya una sesión en este municipio del centro de la región, así como ya San Antonio, Tanlajás y Valles ya legalizaron la prohibición de esa práctica a través de la negativa del cambio de uso de suelo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Secretaria general de Morena visita San Luis Potosí
      Secretaria general de Morena visita San Luis Potosí

      Secretaria general de Morena visita San Luis Potosí

      SLP

      Redacción

      Carolina Rangel Gracida respaldó a la dirigencia estatal y reconoció el trabajo territorial realizado en 43 municipios.

      Registran 2 casos de tuberculosis en penal de Rioverde
      Registran 2 casos de tuberculosis en penal de Rioverde

      Registran 2 casos de tuberculosis en penal de Rioverde

      SLP

      Carmen Hernández

      Los enfermos ya reciben atención médica y están aislados de los demás reos

      Deuda con el SAT, pasivo de varias administraciones
      Deuda con el SAT, pasivo de varias administraciones

      Deuda con el SAT, pasivo de varias administraciones

      SLP

      Redacción

      En servicio Tranvía, un tour turístico
      En servicio Tranvía, un tour turístico

      En servicio Tranvía, un tour turístico

      SLP

      Carmen Hernández

      Recorrerá varios sitios atractivos de Rioverde y hasta la Media Luna