Podan plazas y jardines de la ciudad

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Matehuala.- Luego de las intensas lluvias que se han registrado en las últimas semanas en la región, el crecimiento del pasto y la maleza en diversas áreas verdes de la ciudad comenzó a generar una mala imagen en algunos de los espacios públicos más concurridos, ante esta situación, personal del Departamento de Ecología emprendió labores de mantenimiento en plazas y parques de la ciudad.

Personal del departamento de Ecología realiza la poda del pasto y el retiro de maleza acumulada en jardineras y áreas verdes, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y brindar espacios más limpios y seguros para la población. Entre los sitios donde se efectuaron estos trabajos se encuentran la Plaza 10 de mayo, el Parque Vicente Guerrero mejor conocido como el pueblo y el Parque Álvaro Obregón.

En estos lugares, el pasto alcanzó una considerable altura debido a la humedad generada por las constantes precipitaciones, por lo que era necesaria la intervención de las cuadrillas municipales. Además del corte de pasto, los trabajadores realizaron labores de limpieza alrededor de las jardineras, donde también se había acumulado maleza, dejando los espacios en mejores condiciones para que las familias puedan disfrutar de ellos.

Se hace un llamado a la ciudadanía para colaborar en el cuidado de estos espacios públicos, evitando tirar basura y reportando cualquier situación que afecte la imagen o el estado de los parques y jardines del municipio.

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