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CIUDAD VALLES.- La diputada del Distrito de Valles de Morena, Nancy Jeanine García Martínez informó en pocas palabras que el organismo del Agua Potable de Tamuín copió y pegó la propuesta de aumento de su homólogo de Ciudad Valles.

En un encuentro frente a medios de comunicación, la legisladora dio a conocer este asunto que ella misma calificó de "delicado", porque ella y la comisión encargada de revisar las propuestas de los organismos de agua se dieron cuenta de que la Dapa de Tamuín propuso aumentos, basándose en montos de cobro actuales que no correspondían a su municipio, sino que pertenecen a la Dapas de Valles, incluso, con las palabras textuales del documento de la Dapas de Valles.

En palabras llanas, copiaron, pegaron el documento ajeno y lo enviaron al Congreso, cuestión que podría ameritar sanción de parte del Legislativo potosino, en palabras de la misma García Martínez.